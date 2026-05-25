Скрин из видео минсельхоза.

В лесах Тульской области заметили новое поколение диких обитателей. Семейства кабанов уже пополнились, сейчас идёт отёл у лосих, а вот оленята родятся чуть позже, на стыке мая и июня.

В эти дни специалисты природоохранных ведомств обращаются к жителям и гостям региона с важной просьбой.

В первые дни жизни малыши копытных очень уязвимы. Они инстинктивно затаиваются в траве и почти не двигаются, чтобы не привлекать хищников. Мать всегда находится неподалёку, но держится на расстоянии, чтобы не выдать местоположение детёныша своим запахом.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют:

Не приближаться к детёнышам диких животных.

Не пытаться их сфотографировать или потрогать.

Взрослая самка, находясь рядом, может воспринять человека как угрозу и напасть для защиты потомства.

Категорически запрещено забирать детёнышей из леса под предлогом спасения. Оставление матери без потомства обрекает малышей на гибель, так как выкормить их в домашних условиях практически невозможно.

За незаконное изъятие диких животных из среды обитания предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Водителям следует проявлять особую осторожность при движении по загородным трассам. В этот период самки часто переводят свои выводки через дороги, и животные могут внезапно выбежать на проезжую часть.