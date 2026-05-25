Звонить можно с 25 мая по 7 июня.

Фото автора.

В Тульской области заработала горячая линия по вопросам туристических услуг и защиты прав путешественников. Специалисты ответят на вопросы, связанные с покупкой туристических путевок, качеством гостиничных услуг, защитой прав туристов, а также расскажут о необходимых прививках для путешествий.

Консультации будут проводиться по будням с 10.00 до 16.00. Перерыв — с 12.00 до 13.00.

Телефоны горячей линии:

Тула : 8 (4872) 55-55-50, 22-33-51, 37-48-32, 37-30-77;

: 8 (4872) 55-55-50, 22-33-51, 37-48-32, 37-30-77; Алексин : 8 (48753) 4-08-72, 4-05-35;

: 8 (48753) 4-08-72, 4-05-35; Новомосковск : 8 (48762) 6-42-06, 6-51-68;

: 8 (48762) 6-42-06, 6-51-68; Щекино : 8 (48751) 5-89-95, 5-37-37;

: 8 (48751) 5-89-95, 5-37-37; Ефремов: 8 (48741) 6-31-81.

Также круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.