В Тульской области заработала горячая линия по вопросам туристических услуг и защиты прав путешественников. Специалисты ответят на вопросы, связанные с покупкой туристических путевок, качеством гостиничных услуг, защитой прав туристов, а также расскажут о необходимых прививках для путешествий.
Консультации будут проводиться по будням с 10.00 до 16.00. Перерыв — с 12.00 до 13.00.
Телефоны горячей линии:
- Тула: 8 (4872) 55-55-50, 22-33-51, 37-48-32, 37-30-77;
- Алексин: 8 (48753) 4-08-72, 4-05-35;
- Новомосковск: 8 (48762) 6-42-06, 6-51-68;
- Щекино: 8 (48751) 5-89-95, 5-37-37;
- Ефремов: 8 (48741) 6-31-81.
Также круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.