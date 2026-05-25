На совещании в правительстве Тульской области сегодня, 25 мая, обсудили финансовое оздоровление и повышение эффективности муниципальных унитарных предприятий (МУП). Губернатор Дмитрий Миляев поставил перед профильными ведомствами задачу: перейти от формального надзора к выстраиванию системы, которая приносит реальный результат для жителей региона.

На начало 2026 года в Тульской области действует 36 муниципальных предприятий коммунального хозяйства в 23 муниципальных образованиях, кроме Тулы, Кимовского и Куркинского районов.

В рейтинге муниципальных образований по эффективности работы муниципальных предприятий на первом месте из 36 предприятий располагается Воловский район с количеством баллов 92. На последнем месте — Одоевский район с количеством баллов 4.

Разработан 5-летний план развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение-водоотведение) МО Одоевский район, включающий в себя мероприятия, которые будут выполнены до 2030 года. Это позволит снизить аварийность на сетях водоснабжения и повысить качество предоставляемых услуг.

С 1 июля 2025 года в области действует система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МУПов. Для этого на базе учреждения «Жилкомреформа» создан региональный центр компетенций. В 2026 году в сфере ЖКХ работает 36 муниципальных предприятий, из которых 13 были выбраны в качестве пилотного проекта для детального сопровождения.

В рамках этого проекта проводится анализ формирования тарифов, договорной работы, а также разрабатываются меры по сокращению потерь ресурсов и повышению энергоэффективности. Ключевыми задачами остаются увеличение процента собираемости платежей с населения и активная работа с дебиторской задолженностью.

Средний процент собираемости платежей вырос с 84% до 89,9%. Работа с должниками принесла результаты: общая задолженность потребителей снизилась на 51,7 млн рублей.

Губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул, что главная цель реформ — не просто собрать статистику и выявить нарушения, а добиться реальной работы на благо жителей.

«Мы должны понимать, что делают УК?.. Выстраивайте систему тотального и повсеместного контроля! Но контроль — это не самоцель. Это инструмент для того, чтобы предприятие работало эффективно, а люди видели результат», — подчеркнул глава региона.