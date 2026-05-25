Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фото задержания подозреваемых в убийстве и покушении на убийство. Подозреваемых задержали по горячим следам.

Напомним, утром 25 мая из поселка Ханино в больницу с тяжелыми травмами госпитализировали двух девочек, 8 и 11 лет, и их родственницу. Сейчас они находятся в коме. А в доме, откуда госпитализировали потерпевших, правоохранители обнаружили труп 54-летней женщины — бабушки девочек.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемых — 35-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Сейчас они доставлены в отдел для проведения следственных действий.

По информации Myslo, подозреваемые приехали в гости к родственнице, поругались с ней и забили насмерть. После этого попытались избавиться от свидетелей, утащили из дома ценности и сбежали.

Расследование уголовного дела продолжается.