Мужчина несколько лет не выплачивал алименты и погасил долг только после блокировки банковских счетов.

Фото из архива Myslo.

Исполнительное производство в отношении мужчины 1986 года рождения находилось в отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области.

По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей, однако от выплат он уклонялся и участия в воспитании дочери и сына не принимал. Из-за игнорирования родительских обязанностей сложилась задолженность на сумму более 650 тысяч рублей.

Чтобы взыскать долг, судебный пристав арестовал деньги нерадивого отца. лежащие на банковском счете. И только после принятых мер мужчина полностью погасил задолженность по алиментам.