20 мая в Тульской области прошли сразу три региональных этапа Всероссийского соревнования «Лучший по профессии».

В этом году за звание сильнейших боролись повара, ветеринарные фельдшеры и мастера отделочных работ. Победителей ждет не только слава: каждый из них получит по 100 тысяч рублей и право представить свой регион в финале, где главный приз — 1 миллион рублей.

Стены, плитка и обои: кто стал королем стройки?

Конкурс для строителей развернулся в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий. Участникам пришлось пройти проверку теории и показать класс на практике: они собирали сложную металлоконструкцию по чертежу, обшивали ее гипсокартоном, а затем демонстрировали филигранную работу — одну стену облицовывали плиткой, другую оклеивали обоями.

Заместитель председателя правительства — министр строительства региона Игорь Казенный поприветствовал участников и подчеркнул личную вовлеченность губернатора Дмитрия Миляева в вопросы подготовки кадров для стройки.

«Наш приоритет в рамках нацпроекта „Кадры“ — не просто строить школы и колледжи, а создавать сильное профессиональное сообщество. Конкурс поднимает престиж рабочих рук, и уровень участников растет с каждым годом», — заявил Казенный.

Результаты среди отделочников:

1-е место — Максим Изотов (ООО СЗ «Баал Логистика»),

2-е место — Руслан Кузькин (ООО «Совдел-Строй»),

3-е место — Амиржон Исламов (АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ»).

Кулинарная битва в Донском: от холодных закусок до десертов

В Донском политехническом колледже встретились лучшие шеф-повара региона. Задание было по-настоящему сложным: приготовить рыбную холодную закуску, мясной горячий стартер и авторский десерт. Жюри оценивало не только вкус, но и оригинальность подачи, знание теории и технику исполнения.

Владимир Королев, замминистра развития предпринимательства и торговли Тульской области, отметил:

«Кафе и рестораны открываются каждый день, и все они охотятся за талантами. Повар сегодня — одна из самых дефицитных и модных профессий. Такие конкурсы — драйвер развития всей кулинарной индустрии региона».

Лучшие повара:

1-е место — Иван Цыганов (шеф-повар ресторана «Альтана», Новомосковск),

2-е место — Артем Крюков (индивидуальный предприниматель, Тула),

3-е место — Олег Левочкин (шеф-повар парк-отеля «Плазма», Донской).

Кстати: парк-отель «Плазма» накануне первым в области получил почетный сертификат Роскачества «Семьям рады».

Осмотр, повязка и поиск паразитов: экзамен для ветеринаров

Самые душевные соревнования прошли в сельхозколледже «Богородицкий» имени И. А. Стебута. Ветеринарным фельдшерам пришлось решать кейсы и тесты, а затем перейти к практике: накладывать повязки, проводить клинический осмотр животного и заниматься трихинеллоскопией (выявлением опасных паразитов).

Председатель комитета ветеринарии Тульской области Светлана Селезнева подчеркнула: «Это не просто конкурс, а способ привить молодежи любовь к сельскому хозяйству и закрыть кадровый голод. Участники уехали с новыми знаниями и бесценным обменом опытом».

Победители среди ветеринаров (все — сотрудники Тульского объединения ветеринарии):

1-е место — Татьяна Панкова (Чернь),

2-е место — Ксения Харченко (Плавск),

3-е место — Валентина Сорочкина (Белев).

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проходит в два этапа (регион / федерация) под эгидой Минтруда России. Оператором выступает ВНИИ труда. Призовые в федеральном финале: 1-е место — 1 млн руб., 2-е — 500 тыс. руб., 3-е — 300 тыс. руб.