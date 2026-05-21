Он продлится два дня на площадке кластера «Октава»​​​​​​​.

30 и 31 мая в творческом индустриальном кластере «Октава» состоится ежегодный фестиваль «Книги на лето» — масштабное городское событие, объединяющее читателей, авторов, издательства, независимые книжные сообщества и культурные инициативы со всей страны.

В течение двух дней пространство кластера станет большой открытой площадкой для разговоров о литературе, современной культуре чтения, книгоиздании и людях, которые создают книжную среду сегодня. Гостей фестиваля ждут встречи с писателями, редакторами, переводчиками, журналистами, книжными клубами, мастерские, лекции, благотворительные инициативы и большая книжная ярмарка.

Одним из центральных направлений фестиваля станут встречи с современными авторами. В программе — презентации книг Ивана Бевза и Надежды Панковой, разговоры о современной прозе, читательском опыте и новых литературных голосах. Авторы обсудят работу над текстами, путь книги от идеи до публикации и то, как сегодня формируется связь между писателем и читателем.

Также в рамках фестиваля пройдет творческая встреча с журналистом и переводчиком комиксов Вячеславом Бедеровым. Участники обсудят культуру графических романов и комиксов, особенности перевода визуальных историй, влияние современной поп-культуры на литературу и роль комиксов как полноценного художественного высказывания.

Особое внимание организаторы уделят теме книжных сообществ и читательских объединений. В рамках открытых дискуссий представители книжных клубов Тулы поговорят о том, как в городе формируется современная читательская среда, почему книжные клубы становятся важной частью культурной жизни и как литература помогает создавать новые формы общения и сообщества.

Ключевой темой фестиваля 2026 года станет «Единство народов России». Этой теме будет посвящена творческая мастерская под кураторством редактора и писателя Виктории Беляевой. Через литературу, совместное творчество и открытый диалог участники обратятся к вопросам культурного многообразия, памяти, идентичности и взаимопонимания.

На протяжении всего фестиваля будет работать большая книжная ярмарка, где свои книги представят ведущие российские издательства, среди которых «Нигма», «Эксмо», «Самокат», «Абрикобукс» и другие участники. Гости смогут познакомиться с книжными новинками, приобрести издания напрямую у представителей издательств и пообщаться с профессионалами индустрии.

Помимо книжной программы, фестиваль объединит и локальные культурные инициативы. В пространстве кластера пройдет благотворительная гаражная распродажа в поддержку фонда «ЖИВИ», а также ярмарка локальных тульских мастеров «СУПЕРМАРКЕТ», где будут представлены авторские изделия, иллюстрации, керамика, текстиль, украшения и предметы локального дизайна.

Фестиваль «Книги на лето» уже несколько лет остается одной из главных литературных площадок Тулы, объединяя вокруг книги разные поколения читателей и создавая пространство живого культурного диалога.

Время работы фестиваля: с 12.00 до 21.00.

Вход на фестиваль свободный, но по предварительной регистрации oktavaklaster.ru.

12+