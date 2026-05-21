В Туле на заседании клуба участников СВО обсудили вопросы быстрой адаптации к трудовой деятельности.

20 мая Кадровый центр «Работа России» Тульской области провел заседание клуба участников СВО. Основными вопросами заседания стали быстрое трудоустройство и адаптация вернувшегося бойца на рабочем месте.



О точках взаимодействия службы занятости с участниками СВО и членами их семей, реализации кадровыми центрами проекта «Герой 71» и уникальном сервисе в рамках проекта — «Трудоустройство на предприятия» рассказала директор кадрового центра «Работа России» Тульской области Елена Савельева.

Сервис «Трудоустройство на предприятия» позволяет:

ознакомиться с перечнем актуальных, высокооплачиваемых профессий, выбрать траекторию профессионального развития;

оставить заявку на трудоустройство, находясь в зоне проведения СВО (формат отложенного трудоустройства);

получить персонального карьерного консультанта для подбора работы. Он же может сопровождать при необходимости на собеседовании и встрече с работодателем;

получить наставника на новом месте работы, а также помочь в восстановлении утраченных навыков и обучении новому;

Сервис проводит мониторинг закрепляемости и адаптации участников СВО на рабочем месте.

Елена Савельева отметила, что с начала 2026 года в кадровые центры уже обратились 80 участников СВО, и поделилась историями трудоустройства бойцов, в том числе с оборудованием рабочего места в связи с полученным ранением.

Также участникам специальной военной операции рассказали о возможностях получения образования или повышения квалификации благодаря нацпроекту «Кадры».

Напомним, что в Тульской области для участников СВО доступно 27 программ обучения/переобучения в рамках нацпроекта. Клуб при кадровом центре дает возможность не только узнать о мерах государственной поддержки, но и пообщаться с работодателями и узнать о преимуществах их предприятий, актуальных вакансиях.

В заседании приняли участие представители крупных предприятий региона, в том числе АО «Конструкторское бюро», ООО «ЧОО Барс».