20 мая Кадровый центр «Работа России» Тульской области провел заседание клуба участников СВО. Основными вопросами заседания стали быстрое трудоустройство и адаптация вернувшегося бойца на рабочем месте.
О точках взаимодействия службы занятости с участниками СВО и членами их семей, реализации кадровыми центрами проекта «Герой 71» и уникальном сервисе в рамках проекта — «Трудоустройство на предприятия» рассказала директор кадрового центра «Работа России» Тульской области Елена Савельева.
Сервис «Трудоустройство на предприятия» позволяет:
- ознакомиться с перечнем актуальных, высокооплачиваемых профессий, выбрать траекторию профессионального развития;
- оставить заявку на трудоустройство, находясь в зоне проведения СВО (формат отложенного трудоустройства);
- получить персонального карьерного консультанта для подбора работы. Он же может сопровождать при необходимости на собеседовании и встрече с работодателем;
- получить наставника на новом месте работы, а также помочь в восстановлении утраченных навыков и обучении новому;
Сервис проводит мониторинг закрепляемости и адаптации участников СВО на рабочем месте.
Елена Савельева отметила, что с начала 2026 года в кадровые центры уже обратились 80 участников СВО, и поделилась историями трудоустройства бойцов, в том числе с оборудованием рабочего места в связи с полученным ранением.
Также участникам специальной военной операции рассказали о возможностях получения образования или повышения квалификации благодаря нацпроекту «Кадры».
Напомним, что в Тульской области для участников СВО доступно 27 программ обучения/переобучения в рамках нацпроекта. Клуб при кадровом центре дает возможность не только узнать о мерах государственной поддержки, но и пообщаться с работодателями и узнать о преимуществах их предприятий, актуальных вакансиях.
В заседании приняли участие представители крупных предприятий региона, в том числе АО «Конструкторское бюро», ООО «ЧОО Барс».