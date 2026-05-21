У мужчины дома нашли 8 кг марихуаны, а ещё – самодельный пистолет.

В Тульской области сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Донскому в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий вышли на криминальный след и задержали 44-летнего местного жителя, причастного к наркопреступлению и незаконному изготовлению оружия.

При обыске в частном доме мужчины полицейские обнаружили несколько ведер высушенной растительной массы с характерным запахом конопли.

«Согласно заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД России, изъятое вещество является марихуаной общим весом порядка 8 кг», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, оперативники нашли явно изготовленный кустарным способом предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Эксперты установили, что изделие является гладкоствольным огнестрельным оружием, полностью пригодным для стрельбы патронами калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения.

Задержанный рассказал, что оказывал клиентам услуги массажа на дому. В качестве специфического дополнительного сервиса для посетителей он предлагал для расслабления «дурман-траву», которую изготавливал из выращенной на приусадебном участке конопли. Пистолет он собрал из подручных средств в своей мастерской.

В отношении мужчины следователем СО ОМВД России по г. Донскому возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.