В объектив попала лосиха с двумя годовалыми лосятами. После зимних месяцев животные активно наедаются свежей зеленью и подолгу пасутся.

Как поясняют специалисты, зимой лоси едят в основном ветки и кору, но с приходом весны переходят на листву. Их любимое «меню»: осина, рябина, ясень, клен, береза, крушина, черемуха и ива.

У лосей обычно рождается один малыш, а двойни чаще встречаются именно у взрослых самок. Детеныши держатся рядом с матерью первый год жизни, а дочки иногда остаются с ней и дольше — до двух лет.

Лосиха учит малышей главным навыкам: где искать корм, как уходить от хищников и где прятаться от дождя и ветра. Молодняк внимательно следит за матерью и копирует ее движения.

Такие записи помогают наблюдать за дикой природой без вторжения человека и напоминают, как важно беречь природные зоны. Кадры получены благодаря фотоловушке, предоставленной Калужским отделением Русского географического общества по соглашению о сотрудничестве.