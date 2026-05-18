Мероприятия по борьбе с правонарушениями прошли в районе «Октавы», «Фьюжн», «Гудвин бар», на Казанской набережной, в «Искре» и «Гостином дворе».

В областном центре сотрудники различных подразделений УМВД совместно с народной дружиной провели комплексное профилактическое мероприятие. В отработке задействовали патрульно-постовую службу, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также специалистов Центра по противодействию экстремизму.

Рейд был нацелен на предупреждение и пресечение как административных нарушений, так и уголовно наказуемых деяний, включая те, что совершаются подростками. Основное внимание уделялось местам массового отдыха туляков в Центральном и Советском округах: торгово-развлекательным центрам, паркам и скверам.

По итогам рейда полицейские составили несколько десятков протоколов. Статистика следующая:

33 протокола за распитие алкоголя в запрещённых местах (ст. 20.20 КоАП РФ);

8 — за курение табака на территориях, где это запрещено федеральным законом (ст. 6.24 КоАП РФ);

13 материалов от подразделения ПДН в отношении подростков и их законных представителей;

4 — за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);

1 — за уклонение от административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ).

Особое внимание в ходе рейдов уделяли миграционному контролю: по базам МВД проверили 19 иностранных граждан. Кроме того, для профилактики повторных нарушений инспекторы проконтролировали 6 человек, находящихся под административным надзором.

Со всеми гражданами, оказавшимися в поле зрения правоохранителей, а также с родителями несовершеннолетних провели серьёзные профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и необходимости соблюдать закон.

Подобные комплексные мероприятия по обеспечению безопасности и правопорядка на улицах Тулы полиция планирует проводить на регулярной основе.