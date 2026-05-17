На встрече губернатора Дмитрия Миляева с победителями конкурса «Семья года» присутствовал Григорий Сайфуллин, заместитель директора направления «Социальные проекты» – директор дивизиона «Семья и демография» Агентства стратегических инициатив.

Он обратился с инициативой к главе региона:

— Сейчас большое внимание мы уделяем поддержке женщины. Но мы забываем, что рождение ребенка касается еще и бабушек, и дедушек. Иногда факт того, могут они помочь молодой семье с детьми или нет, влияет на решение о рождении ребенка.

У меня шестеро детей, я знаю, о чем говорю. У нас бабушки живут в других городах, и мне хотелось бы, чтобы иногда нам помогала няня. Но найти няню, которое доверишь своих детей — сложно. А вот тем, у кого бабушки и дедушки рядом, с этим вопросом проще.

И в этом смысле мы очень благодарны, что, а Тульской области поддерживают предложение, проработать формат многовнуковых прародителей.

Одно из предложений: например, если бабушка — педиатр или педагог, она могла бы быть няней и не дорабатывать до пенсии пару лет. Это позволило бы маме раньше выйти на работу, не терять квалификацию и компетенцию.