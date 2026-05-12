Судьёй Тульского областного суда назначена Оксана Владимировна Миронова. Кроме того, судьёй расположенного в Туле Двадцатого арбитражного апелляционного суда стала Наталья Евгеньевна Чигинская.

Также состоялись назначения судей районных судов. Судьёй Богородицкого межрайонного суда назначена Татьяна Владимировна Ершова, в Центральном суде Тулы – Марина Ивановна Шмелева, в Ясногорском районном суде – Владимир Владимирович Голев.

Тем же Указом глава государства освободил бывшего главного федерального инспектора по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Старикова от обязанностей представителя Президента РФ в квалификационной коллегии судей Тульской области.