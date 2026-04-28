Дорожную разметку наносят термопластиком, холодным пластиком и краской на следующих улицах:
- Советская;
- Менделеевская;
- Союзная;
- Благовещенская;
- Тургеневская, на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;
- Дзержинского;
- Садовый переулок;
- Благовещенский переулок;
- Чапаевский проезд;
- Никитская;
- Революции, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.
Кроме того, как сообщает администрация Тулы, работы проведут на магистральных улицах:
- пр. Ленина;
- Октябрьская;
- Московское шоссе;
- Ложевая;
- Одоевское шоссе;
- Чмутова;
- Щекинское шоссе;
- Кутузова;
- Веневское шоссе.