Провели уборку на воинском кладбище и привели в порядок территорию центра детской психоневрологии

Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, члены фракции «Единая Россия»: первые заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева и Евгений Смолянинов, заместители председателя Тульской городской Думы Дарья Герасимова и Борис Воловатов, депутаты-единороссы городской и областной Думы, туляки навели порядок на территории воинского кладбища № 5. Провели уборку, собрали мусор, побелили бордюры, привели в порядок постаменты и гаубицы.

Они также возложили цветы к мемориалу «Защитникам Родины».

— Герои, которые здесь похоронены, отдали свои жизни за нашу страну. Мы просто обязаны быть здесь, наводить порядок, помогать родственникам. Наш святой долг — хранить память об их подвиге, — отметил Алексей Эрк.

После этого глава города Тулы Алексей Эрк, первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы Борис Воловатов, депутаты, сотрудники аппарата, медицинские работники привели в порядок территорию ГУЗ ТО «Клинический центр детской психоневрологии».

«По традиции в дни проведения весенних субботников мы с коллегами посещаем нашу подшефную организацию — Центр детской психоневрологии. Уверена, ребятам будет приятно гулять по чистым дорожкам и отдыхать на обновленной детской площадке», — отметила Анастасия Дементьева.

Участник субботника собрали прошлогоднюю листву и ветки, побелили бордюры и деревья, покрасили детские игровые элементы и беседки.

«Мы всегда рады помочь медучреждению, чтобы маленьким пациентам, которые проходят здесь лечение и реабилитацию, было комфортно. Чтобы родители могли вместе с детьми прийти на площадку, поиграть, с пользой провести время. Как врач, могу сказать, что прогулка по зеленой, ухоженной территории — тоже элемент терапии, способствующий оздоровлению и хорошему настроению», — подчеркнул Алексей Эрк.