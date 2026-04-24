Онкоцентр построен в 2023 году и дооснащен по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» в Тульской области активно реализуется второй год — в 2025 году он пришел на смену нацпроекту «Здравоохранение».

Задача нацпроекта — повысить качество медицинской помощи в регионе. Работа ведется сразу по 12 направлениям.

Речь не только о подготовке и наращивании кадрового состава медработников, но и техническом обновлении учреждений здравоохранения и внедрении современных методик лечения.

За последние два года, которые Тульскую область возглавляет Дмитрий Миляев, регион сделал существенный шаг в этом направлении. В том числе благодаря личному контролю губернатора.

Дмитрий Миляев продолжил работу, начатую Алексеем Дюминым на посту главы региона. В частности, открытый в 2023 году новый онкоцентр в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» получил в 2025 году очередное современное оборудование — криобанк, а врачи-трансфузиологи успешно освоили полный цикл заморозки гемопоэтических стволовых клеток.

Во всем мире онкологические заболевания стоят на втором месте после сердечно-сосудистых, и Тульская область не исключение. Ежегодно в регионе регистрируется более 150 случаев онкологических заболеваний крови и лимфатической ткани. Раньше пациентам нужно было отправляться в Москву, Санкт-Петербург или Обнинск, чтобы пройти лечение. Теперь все можно сделать в Туле.

Отделение гематологии Тульского онкологического центра стало единственным региональным центром в России, где выполняют трансплантацию костного мозга.

Теперь пациенты ТОКОД не только имеют доступ к качественной диагностике, которая облегчает процесс правильной постановки диагноза и назначения корректного лечения, но и получают лечение по замкнутому циклу: тулякам с онкогематологическими заболеваниями не нужно выезжать за пределы региона.

— Каждого пациента с лейкозом, миеломой или лимфомой мы проверяем, является ли он кандидатом на трансплантацию стволовых клеток. Те, у кого для этого есть показания, начинают подготовку. Они проходят курс химиотерапии, достигают ремиссии заболевания, и после этого назначается процедура заготовки стволовых клеток из крови пациента, — рассказала Лидия Кашинцева, гематолог областного онкоцентра.

Собранные и полученные стволовые клетки отправляются на хранение в криобанк и находятся там до тех пор, пока лечащий врач не назначит трансплантацию. Ее цель — закрепление достигнутой ремиссии, а значит, прежде чем проводить операцию по пересадке стволовых клеток, нужно убедиться, что онкологическая опухоль адекватно отреагировала на химиотерапию и нет рецидива.

— Каждый контейнер промаркирован, и данные его занесены в карту пациента. То есть перед трансплантацией из криокамеры будет извлечен именно тот контейнер, который предназначен для этого больного, — рассказала Мария Дудукина, трансфузиолог, заведующая отделением трансфузиологии Тульского онкологического центра. — Эффективность лечения лейкоза, миеломы и различных лимфом методом аутотрансплантации (то есть трансплантации своих же клеток самому себе) достаточно высока и составляет порядка 70%.

Через трансплантацию стволовых клеток прошло уже 13 человек. Среди них и Андрей Демидов.

Ему операцию провели в начале марта:

— У меня несколько лет назад была диагностирована лимфома Ходжкина. Я прошел лечение в Москве. Но затем случился ранний рецидив. По словам врачей, это связано с тем, что ранее я болел ковидом. В этот раз я остался на лечении в Туле, потому что теперь появилась такая возможность. Сейчас могу сказать, что уже чувствую себя хорошо, и надеюсь, что спустя 100 дней после операции обследование покажет эффективность примененной методики лечения.