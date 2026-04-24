Сегодня, 24 апреля, в Тульской области пройдет восьмая Всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы». В этом году мероприятие будет посвящено маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Отдельный блок заданий будет посвящён специальной военной операции.

Написать «Диктант Победы» жители региона смогут на 880 площадках по всему региону: в школах, колледжах, вузах, домах культуры, музеях и библиотеках.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции или пройти регистрацию непосредственно в день проведения на выбранной площадке.

Победители диктанта получат приглашения на Парад Победы 9 Мая в Москву.