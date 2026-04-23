В Туле выберут лучших спасателей ЦФО

23 апреля в оружейной столице прошло торжественное открытие состязаний среди лучших команд спасателей Центрального федерального округа. Два дня более 100 профессионалов, успешно прошедших региональный отбор, поборются за звание лучшей команды ЦФО по аварийно-спасательным работам на автодорогах в 2026 году.

«Каждый день спасатели применяют свои навыки в реальных авариях — деблокируют пострадавших, первыми приходят на помощь. Эти соревнования — не просто борьба за победу, это возможность учиться, расти профессионально и доказывать, что мы готовы к любым вызовам. Вам предстоит показать, какой сложный труд требует высочайшего профессионализма, физподготовки и моральной устойчивости», — обратился к участникам начальник ГУ МЧС по Тульской области Алексей Сабадырев.

За победу сражаются 17 команд из Москвы, Подмосковья и всех областей ЦФО — от Белгородской до Ярославской. Тульскую область представляют бойцы 3-й пожарно-спасательной части города Тулы. Вне конкурса выступят команды Ногинского спасательного центра, отряда «Центроспас», Академии ГПС МЧС России и новомосковского «Центра аварийно-спасательных формирований».

Программа соревнований включает полный цикл работ при ДТП: стабилизацию автомобиля, отключение питания, работу с гидравлическим инструментом, деблокировку «пострадавших», оказание первой помощи и тушение условного пожара. Судьи оценивают не только скорость, но и строжайшее соблюдение техники безопасности, правильность применения оборудования и — главное — аккуратность с условными пострадавшими. В реальной жизни цена ошибки — человеческая жизнь.