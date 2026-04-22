В Туле впервые пройдет очный этап конкурса «Мы! В единственном числе!»

В 2026 году творческое состязание проходит в пятый раз. Нынешний сезон приурочен к Году единства народов России. Ранее, на протяжении четырёх лет, конкурс носил название «Жизнь, деленная на граммы» и был приурочен к памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда и победой в Великой Отечественной войне.

По сложившейся традиции финальный очный этап проводится только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Однако 2026 год стал исключением: Тула отмечает сразу две важнейшие даты — 85-летие Тульской оборонительной операции и 50-летие присвоения городу почётного звания «город-герой». В связи с этим было принято решение провести региональный очный этап конкурса на тульской земле.

Старт проекту дали на пресс-конференции с участием заместителя губернатора Тульской области Ярослава Ракова, первого заместителя председателя Тульской областной Думы Марины Левиной, председателя оргкомитета конкурса Семёна Федосенко и генерального директора Тульского музейного объединения Романа Гаврилина.

Как подчеркнул Семён Федосенко, конкурс уже много лет успешно проходит во всех уголках страны. Количество юных участников неуклонно растёт: если в 2021 году их было 450, то спустя четыре года число школьников, желающих попробовать свои силы, достигло 350 000.

«Большой вклад в продвижение этого проекта и его реализацию в Тульской области вносит вся региональная команда: правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Миляевым, Тульская областная Дума и лично ее председатель Андрей Дубровский, который оказал финансовую помощь, сенаторы Михаил Борщев и Николай Воробьев», — отметил руководитель оргкомитета.

Ярослав Раков сообщил, что основной площадкой для проведения тульского этапа стал центр образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина.

«Школа выбрана неслучайно. Здесь патриотической работе уделяется особое внимание: есть музей боевой славы, посвященный Герою, чье имя носит школа. Свои работы представят учащиеся от 11 до 17 лет, среди которых есть как художники-любители, так и ребята, которые занимаются в художественных школах и объединениях. На мероприятие приглашены победители конкурса прошлого года Ксения Преображенская из гуманитарно-математического лицея, Дарья Измайлова из центра образования № 56, Софья Миляева из Яснополянского образовательного комплекса. Впервые в рамках конкурса пройдет мастер-класс известного художника, нашей землячки Екатерины Ерохиной», — рассказал Ярослав Раков.

Марина Левина обратила внимание на то, что Тульская областная Дума на постоянной основе взаимодействует с федеральными коллегами в вопросах организации крупных патриотических мероприятий.

«Благодаря содействию со стороны Совета Федерации и непосредственно Валентины Ивановны Матвиенко проект развивается. Парламентарии и федерального, и регионального уровня вовлечены в этот процесс неслучайно, потому что сегодня очень важно поддерживать все патриотические инициативы, направленные на воспитание подрастающего поколения. Депутатский корпус и организационно, и ресурсно на постоянной основе помогает проводить мероприятия различного масштаба. У нас выстроено тесное взаимодействие с учреждениями культуры и образования, благодаря этому нам сегодня удается реализовывать полезные и актуальные проекты. Хочу отметить реальную активность ребят. Это говорит о том, что нам удается заинтересовать мальчишек и девчонок, вовлечь их в эту большую работу. Желаю тульскому очному этапу всемерного развития, а ребятам — победы!» — отметила первый зампред областной Думы.

У конкурса есть ещё одна добрая традиция: рисунки победителей передаются в музеи. Роман Гаврилин подтвердил, что филиалы Тульского музейного объединения с радостью примут лучшие работы и организуют тематическую выставку.

«В Год единства народов России, к юбилейным датам мы запланировали целый ряд проектов. Конечно, в афише мы предусмотрели проведение выставки работ победителей конкурса „Мы! В единственном числе!“, чтобы как можно больше туляков и гостей смогли познакомиться с творчеством ребят», — сказал Роман Гаврилин.

Региональный этап конкурса состоится 28 апреля с 12.00 до 17.00 в Центре образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина.