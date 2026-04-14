Покрышки, ветки и строительный мусор: в Воловском районе чиновников заставили убрать свалку

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Воловского района провела проверку после жалоб местных жителей. Рядом с мусорной площадкой у дома № 49 на улице Сентемова в поселке Волово образовалась огромная несанкционированная свалка.

На земле валялись ветки деревьев, старые автомобильные покрышки, а также пакеты с бытовым и строительным мусором. Ситуацию усугубляло то, что покрытие контейнерной площадки было разрушено.

Администрация района должна была вовремя убрать эту свалку и отремонтировать площадку. Однако проблему не решили.

Глава администрации получил представление. Кроме того, в отношении должностного лица возбудили административное дело за нарушение санитарных норм.