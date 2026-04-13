  На Пасху два человека попали в больницу из-за пьяного водителя на Renault
На Пасху два человека попали в больницу из-за пьяного водителя на Renault

Две аварии случились 12 апреля в Новомосковске.

На Пасху два человека попали в больницу из-за пьяного водителя на Renault
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Первая авария произошла в 9.40 около дома № 47-г по улице Трудовые Резервы. 75-летний мужчина за рулем Skoda при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу 26-летнему водителю BMW. 

В результате ДТП пенсионера с травмами госпитализировали. Оказалось, что водитель BMW ехал в состоянии алкогольного опьянения (0,245 мг/л).

Вторая авария произошла в 15.00 на 23-м километре автодороги Новомосковск — Сокольники — Березовка. 52-летний мужчина за рулем Renault слишком сильно разогнался и врезался в попутную Daewoo Nexia. От удара обе машины улетели в кювет. 

В результате ДТП водителя Daewoo и его 73-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения (0,55 мг/л).

сегодня, в 13:24 0
16-летний подросток ударил другого ножом в Донском: СК возбудил дело
16-летний подросток ударил другого ножом в Донском: СК возбудил дело
Серый кардинал тульской стройки заговорил
Серый кардинал тульской стройки заговорил

