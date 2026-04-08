В кластере «Октава» 25 апреля пройдет фестиваль креативных индустрий

В субботу, 25 апреля, в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдёт фестиваль креативных индустрий «ОКТАВА-8. Технологии творчества», приуроченный ко дню рождения кластера.

Центральным событием станет программа выступлений экспертов на тему «Интерфейс жизни. Как технологии проектируют опыт будущего креативной экономики». Среди спикеров: Елена Мартынова (министр туризма Тульской области), Василий Овчинников (Генеральный директор организации развития видеоигровой индустрии), Алексей Николаев (основатель и ведущий эксперт консультационного бюро InSimple, лектор в бизнес-школе RMA, Институте звукового дизайна в Международном университете Москвы), Евгений Кузнецов (руководитель, студия дизайна МИРА) и многие другие.

В просветительском блоке пройдёт встреча с Гузель Яхиной — писательницей, автором романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд», посвященная писательству, искусственному интеллекту, творческому кризису и поиску точек роста.

«Книги на Октаве» проведут открытую встречу с «Редакцией Елены Шубиной», дискуссию «Придумать свой мир» с участием Вячеслава Ставецкого, Дарьи Промч, Дмитрия Захарова и Ирины Богатыревой и презентацию серии художественных биографий с Сергеем Беляковым и Сергеем Шаргуновым. Издательство «Альпина.Проза» представит свою издательскую программу, а литературное агентство «Пиши, как художник» проведет детскую мастерскую.

Резиденты кластера предложат свой блок. В Высшей технической школе пройдут мастер-классы по анимации, робототехнике и работе с нейросетями, а также интерактивные игровые зоны. В ПРОпарке — занятия по 3D-моделированию, лазерной резке и сборке объектов. В студии звукозаписи Oktava Lab будет организована запись подкастов со спикерами фестиваля. Гостей встретит большая интерактивная зона от магазина видеоигр XPLAY.

Отдельное внимание уделено программе Музея станка: выставка «Звуковой ландшафт. Новые симфонии», практическая зона «Шармбар» — место, где гости могут создавать аксессуары и кастомные элементы своими руками, а также лекции о мультисенсорных медиа, цифровой моде и работе с ароматами в экспозиции.

В течение дня будет работать блогерская зона участников клуба «В кадре с Октавой» — пространство лекций и практических сессий о контенте, медиа, продвижении и стиле жизни. Среди спикеров: маркетолог Юлия Кириенко, продюсеры контента Анастасия Акилова и Татьяна Терехина, стилист Елена Кузнецова, бьюти-эксперт Стефания Абашина, серийный предприниматель Дмитрий Фомкин, медиаменеджер Эльвира Гафина, рестораторы Амик Григорян и Александр Данилов, тревел-блогер Алексей Евпятьев, продюсер мероприятий Екатерина Исаева, нутрициолог Анастасия Никитенкова, йога-тренер Екатерина Весна, сомелье Юлия Ульянова и художник Элина Торос.

Дополнительные активности развернутся во дворе кластера: граффити-инсталляция «Голос улиц» с участием тульских стрит-арт художников, поп-ап фуд-проекты и маркет локальных брендов.

Музыкальная программа пройдет во дворе кластера и на веранде: диджей-сеты, выступления танцевальных коллективов и молодых рэп-исполнителей из проекта «Контекст», лаундж-зона на веранде от самого крупного музыкального фестиваля города «Хоп фест Тула». Веранда на празднике станет пространством для отдыха, вайба и музыки в стиле хип-хоп и R&B. Хедлайнер вечера ANIKV — резидент творческого объединения GAZ, чей голос, музыкальное чутье и чувство стиля сделали множество хитов. «Меня не будет», «Там, где хорошо», «Тесно», «Огни», «Смысла нет» и др. набрали миллионы прослушиваний, под них сняты десятки тысяч видео. В 2026 году у ANIKV выйдет новый альбом, материал которого, возможно, тоже прозвучит на празднике.

Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации на сайте события.

Место проведения: творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, Центральный переулок, 18.