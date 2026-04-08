«Кто-то должен умереть»: тулячка Юлия Снигирь снялась в триллере

Фото предоставлены Лианой Магадиевой.

«Кто-то должен умереть» (18+) — остросюжетный триллер с элементами черной комедии.

Картина рассказывает о двух семейных парах, чьи отношения трещат по швам. Они решают провести уик-энд в загородном доме, не подозревая, что эта поездка обернется опасной игрой на выживание. Режиссером выступил Евгений Григорьев, известный по документальному фильму «Про рок», драме «Подельники», а также проекту «Дедline».

По сюжету, узнав об измене мужа, Юля (Юлия Снигирь) решается на крайние меры: она отравляет Мишу (Павел Деревянко) и его любовницу и предлагает им шанс на спасение — получить антидот можно только в том случае, если они смогут доказать искренность своих чувств…

Фильм принял участие в конкурсной программе фестиваля «Окно в Европу».





Юлия Снигирь, актриса:

«Это тот случай, когда мне хочется сохранить интригу и вообще ничего не рассказывать о своей героине. Все, что я могу сказать, — она очень непредсказуема, и никто вокруг не понимает, что у нее в голове. Свою уязвимость она прячет под толстым слоем сарказма, безжалостности и веселья. Сложно предугадать, на что она способна. Команда на проекте собралась великолепная, история остроумная».