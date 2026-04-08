Алексей Эрк представил студентам-медикам выставку «Солдаты жизни»

8 апреля состоялась встреча со студентами Мединститута ТулГУ. В ходе неё ребят познакомили с выставкой, посвященной подвигу военных медиков в разные годы.

Участие в мероприятии приняли: сенатор РФ, секретарь регионального отделения «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память» Николай Воробьев, министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин, Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Алексей Эрк, ректор ТулГУ Олег Кравченко, депутаты: главный врач областной клинической больницы Анна Савищева и главный врач городской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская, директор мединститута, подполковник медицинской службы запаса Роман Грачев.

Фотовыставка «Солдаты жизни» — это проект Тульской городской Думы, который подготовлен при содействии регионального отделения «Единой России», министерства здравоохранения региона, участников проекта «Медики для Победы», Тульского музейного объединения, центра поддержки «Герой 71», профсоюза работников здравоохранения.

Мэр Тулы рассказал ребятам о наших земляках — героях-хирургах и юных сандружинницах Великой Отечественной, медиках Афганистана и Чечни, врачах, работавших в Мариуполе и добровольно уезжающих в зону СВО, легендарном 39 отдельном гвардейском медицинском ордена Пирогова отряде (аэромобильном) 106-й гвардейской дивизии ВДВ.

— Выставка, инициированная депутатами-единороссами Тульской городской Думы, оставила глубокие впечатления. Они организовали ее по велению души, через многие испытания им самим пришлось пройти, — отметил Николай Воробьев. — Мои коллеги часто доставляют лекарства и оборудование военным медикам 39 ОГМЕДО, приезжают поздравить с праздниками, поддержать добрым словом. «Солдаты жизни» — в этом названии скрыт глубочайший смысл служения медиков: не только на фронтах, но и здесь, в наших медицинских учреждениях. Профессия врача рождается не за хирургическим столом, а в душе. Если человек не умеет сопереживать, он никогда не станет врачом. В любое время дня и ночи медики готовы прийти на помощь. Но наиболее остро это ощущается в сложных условиях. Сегодня в ходе специальной военной операции они совершают подвиг — спасают жизни ребят, — подчеркнул Николай Воробьев.

— Фотовыставка «Солдаты жизни» отражает героическую историю — и прошлое, и настоящее — наших медиков, чья миссия — защита жизни и здоровья. Каждое поколение врачей и медсестер сталкивалось с испытаниями, но стержнем всегда оставалось беззаветное служение Отечеству через заботу о его народе. В мирное время и в годы войн — наши медики всегда на передовой. Эта экспозиция — дань глубокого уважения к истории отечественной медицины и напоминание о той исключительной ответственности, что лежит на каждом современном специалисте, — отметил Сергей Мухин.

Участники встречи вспомнили героев разных времен, поговорили о том, что пришлось пережить в период пандемии ковида, о том, как тульские медики оказывали помощь жителям Мариуполя и новых территорий, о ежедневном подвиге людей в белых халатах.

— Врач — это не профессия, это призвание. Те, кто выбрал медицину делом жизни, служат людям. Не зря говорят: если пациента нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Милосердие, доброе слово, улыбка значат очень многое. И они сильнее любого оружия! Студентам-медикам предстоит пройти непростой путь. Впереди бессонные ночи, изнуряющий труд, порой на пределе возможностей, но вознаграждение этому — спасенные жизни, — подчеркнул Алексей Эрк.

На мероприятии присутствовал студент, участник спецоперации Елисей Полухин, награжденный двумя орденами Мужества и Георгиевским крестом.

Он прервал обучение и отправился штурмовиком на передовую, после ранения и восстановления продолжил учебу на медицинском факультете:

— Сегодня мы говорим о тех, кто воюет на фронтах войны не с врагом, а со смертью, — о медиках, о солдатах жизни. Преемственность поколений проста. На фронтах Великой Отечественной санитарки выносили бойцов из-под огня, тем самым даря им золотой час. Благодаря этому около 71% раненых солдат вернулись в строй. Служение Отечеству для медиков — это не только парадный мундир. Это каждый солдат, каждая спасённая жизнь.

О работе ведущих медицинских учреждений Тулы и области рассказали Ирина Рублевская и Анна Савищева. Они пожелали ребятам успехов в учебе и будущей профессии, оставаться верными выбранному делу.

Алексей Эрк наградил благодарностями врачей-ординаторов Марию Осиновскую и Давида Галстяна, которые проходили стажировку и оказывали помощь раненым в госпитале в Курской области в составе 39 ОГМЕДО.

— Мы получили огромный профессиональный опыт и увидели много такого, что в гражданской жизни и практике встретишь нечасто. Отдельно хотелось бы отметить организацию медицинской помощи — она на невероятно высоком уровне, — поделился ординатор направления общей хирургии Давид Галстян.

— Работа военными врачами — это совершенно другая обстановка. Здесь всё направлено, в первую очередь, на скорейшее восстановление и возвращение солдат в строй. Буквально за час осматривают пациента, делают все необходимые исследования. Этот опыт дорогого стоит, — рассказала Мария Осиновская.

— Сегодняшняя встреча позволила нашим студентам Медицинского института ТулГУ больше узнать о своей будущей профессии и о профессии военного медика. Это очень важно, потому что из них должны в дальнейшем получиться не только великолепные врачи, но и патриоты нашей Родины, — отметил Олег Кравченко.