Внук Пугачевой переехал к тулячке Карине Филимоновой и ее сыну

По данным некоторых СМИ, девушка состоит в гражданском браке с Никитой Пресняковым.

Личная жизнь Никиты Преснякова после развода с Аленой Красновой получила новый виток. Музыкант, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, начал жить вместе со своей новой возлюбленной — Кариной Филимоновой, пишут ряд СМИ.

Карина — модель и видеограф из Щекино. В сентябре 2022 года девушка улетела из России с билетом в один конец. У нее есть двухлетний сын Лука, с которым Никита, судя по всему, быстро нашел общий язык. Девушка уже подтвердила, что они живут одной семьей, и даже поделилась видео, где певец играет с малышом.

Роман пары развивался стремительно. Карина даже снялась в клипе Никиты. Недавно влюблённые впервые вышли в свет вместе, посетив шоу Канье Уэста.

Для Преснякова, который тяжело переживал одиночество после эмиграции, эти отношения стали настоящей поддержкой. Однако финансовое положение артиста остается непростым: его бизнес в России прогорел, оставив долги.

В США Никита выступает для русскоязычной диаспоры и осваивает профессию клипмейкера. Его новая девушка тоже добилась успеха в этой сфере.