Дмитрию Миляеву показали проект межвузовского оборонного кампуса

Масштабный проект включает строительство центра для оборонно-промышленного комплекса, нового общежития для студентов и преподавателей, реконструкцию корпуса под «МЕДБИОТЕХ-центр», а также развитие инфраструктуры для спортивной и реабилитационной медицины.
ОПК-центр будет рассчитан на 2000 студентов.
В нем будут разрабатывать передовые технологии в области искусственного интеллекта, робототехники и композитных материалов.
По словам Олега Кравченко, в настоящий момент под развитие попадает основная площадка ТулГУ (12,6 га). Здания здесь сохраняются, но попадают под реконструкцию: новую жизнь получит университетский физкультурно-оздоровительный центр и стадион.
Кроме этого, для студентов и преподавателей построят три гостиницы: одну возведут с нуля, а две сделают из студенческих общежитий.