Многожёнство, разводы и «шампанское на палубе»: как тульские политики обсуждали семейное счастье

Бранч в Туле стал откровенным разговором о том, как сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Спойлер: главное — не скатиться к показухе.

Политический бранч — это площадка для открытого диалога, обмена мнениями, обсуждения политической повестки представителями региональных отделений партий. Первый состоялся 19 февраля.

24 марта политики собрались во второй раз.

Задал тон главный редактор «Московского комсомольца в Туле», член Общественной палаты региона Дмитрий Синяев:

— В своем Послании губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сформулировал цель — сделать регион территорией семейного счастья. На мой взгляд, это образ нашего будущего.

— Давайте начнем нашу дискуссию с того, как вы понимаете семейное счастье и что вы как политики будете предлагать и делать для создания территории семейного счастья в нашем регионе, — предложила зам. руководителя холдинга «Левша медиа», зам. гендиректора «Слободы» Татьяна Алексеева.

Балберов: стабильность, СССР и… осторожные разговоры о многожёнстве

Лидер тульских ЛДПРовцев Александр Балберов начал с базового:

— Счастье — в стабильности. Когда утром просыпаешься и знаешь, что у тебя есть работа, жильё, возможность создать семью.

Но быстро перешёл к ностальгии:

— Я рожден в СССР. Да, было много плохого. Но и хорошего тоже было много! Я бы очень хотел взять это хорошее и вернуть в сегодня! Тогда государство строило жильё и давало его бесплатно. Почему сейчас не находит? Образовалась семья — дайте ей семейную ипотеку, а появились дети — улучшите семье жилищные условия! Президент говорит: «Хватит развивать мегаполисы, надо развивать территории». В семье, у которой есть свой дом, подсобное хозяйство, обязательно появятся дети. Это нормально!

Дальше — больше. В ответ на вопрос об одиночестве и демографии прозвучало то, что обычно остаётся «за кадром»:

— Я не предлагаю многоженство, хотя… Почему оно вызывает страх и стыд? Давайте порассуждаем. Если мужчина имеет достаток и хочет много детей, а его жена не может подарить ему столько, что делать? Или если женщина хочет родить, а у нее нет мужчины? Сделайте ей бесплатное ЭКО.

Когда разговор зашёл о личном вкладе в демографию, Балберов не стал уходить от темы:

— У меня есть семья, двое детей и двое внуков. И пока нет разрешения иметь вторую, третью и так далее жену, не хотелось бы плодить бастардов (смеется). А если бы разрешили, наверное, подумал… Силы еще есть.

И это, пожалуй, была самая откровенная реплика за весь бранч.

Иванов: идеология вместо денег и плакат «Ищу жену»

Олег Иванов, зампред Тульской облдумы, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» попытался вернуть разговор в управляемое русло:

— Мало накачать людей деньгами, чтобы они захотели рожать детей. Если говорить в терминах политтехнологий, «Территория семейного счастья» — это зонтичный проект. Это не только меры поддержки, но и идеология.

Но идеология быстро столкнулась с реальностью:

— Есть исследования во всем мире: проблема в демографии связана с укрупнением мегаполисов. Если сравнить людей в сельской местности и в городе, это совершенно разные люди — с разным ритмом жизни, с разным мировоззрением. Люди переезжают в города, где много удовольствий. И помощники (а дети — помощники родителям) не нужны. Наоборот, они забирают ресурсы, время.

Решение — классическое:

— Развитие территорий — это спасение нации.

И неожиданно очень откровенно Олег Иванов ответил на вопрос о своем семейном положении:

— Был женат на своей помощнице, прожили пять лет. Развелись полтора года назад. Из-за моей работы. Она всегда была и есть для меня приоритет. А сейчас я понимаю, что не в тренде. Так что можно меня представить с плакатом «Ищу жену!».

В этот момент политический завтрак окончательно перестал быть формальным мероприятием.

Гребенщиков: «Главное, чтобы без показухи»

Сергей Гребенщиков, руководитель регионального от деления партии «Справедливая Россия», депутат Тульской облдумы, резко сбил пафос:

— Я не буду говорить языком политтехнолога. Давайте по-человечески. Что нужно для семьи? Где учиться, где лечиться, где работать и отдыхать? После Послания губернатора сразу не случится «территория семейного счастья», к ней долгий путь.

И почти сразу — главный страх:

— Главное, чтобы этот проект чиновники не превратили в показуху с красивыми отчетами. Чтобы картинка в телевизоре не расходилась с тем, что в жизни. Вот тогда будет «территория семейного счастья».

Дальше — сухие цифры, которые звучали как приговор:

— А пока у нас в Туле воспитатель детского сада получает 38 тысяч рублей за работу в две смены, 39 тысяч — процедурная медсестра. Как в поговорке: «У нас умищи-то хватает, у нас средствов нема».

И чуть-чуть ностальгии:

— У меня в этом году два юбилея — 45 лет и 20 лет совместной жизни с супругой. У нас двое детей. Мы туляки, зареченцы. И по своему опыту, и по опыту своих родителей знаю: в советское время давали квартиру побольше, если в семье не один ребенок, а два или три. Это был один из стимулов повышения рождаемости. Мой отец получил квартиру, отработав в ЖЭУ 10 лет сантехником, в одном из домов, которые обслуживал. Такая система работала! Так может не надо изобретать велосипед и взять такую практику на вооружение?

Жесткий вывод про сегодня:

— А на материнский капитал сейчас никакую квартиру не купишь. Даже на первоначальный взнос не хватит. Считаю, для маткапитала нужна прогрессивная шкала, потому что на третьего ребенка лимит маткапитала уже обычно исчерпан.

Иванова: «В 27 лет у меня должно быть трое детей»

Самый жёсткий конфликт поколений обозначила Анна Иванова («Новые люди»):

— Мне скоро 27 лет. И как говорят некоторые чиновники, у меня уже должно быть трое детей.

Дальше — без политических фильтров:

— Что касается посыла губернатора про «территорию семейного счастья», не хотелось бы, чтобы это были только красивые мероприятия. И чтобы это не превратилось в госпрограмму с безликими показателями. Мое поколение устало от этого.

И диагноз:

— Молодые люди хотят детей, но не могут — из-за стресса не получается, нужно ЭКО. И соглашусь с Александром Балберовым, что неуверенность в завтрашнем дне — тормоз для рождаемости.

Поддержка сверху: в ГД нужны свои, туляки

Единогласны политики были в вопросе о том, кто должен представлять туляков в Госдуме.

— Я за туляков, — Олег Иванов.

— Нужны лоббисты Тульской области в Госдуме. И они должны быть туляками! — Сергей Гребенщиков.

— Нижняя палата — 450 человек, то есть на выборах от каждого округа может зайти свой местный в Госдуму. Зачем перенарезали округа? Ну посудите сами: если объединили Тулу, Орел, Калугу и Липецк, а победил для этого куста один кандидат, например, из Липецка, он будет больше и лучше работать для родного Липецка, чем для остальных. Чиновник должен быть из местных, депутат — тоже! — заявил Александр Балберов.

Финал, в котором всё сказано

Подвел итог дискуссии Олег Иванов:

— Мы все говорим об одном, но разными словами. У нас нет противоречий в том, чтобы Тульская область стала территорией семейного счастья.

— Мы все на одном корабле, но на разных палубах. Кто-то гребет, а кто-то пьет шампанское, — уточнил Александр Балберов.