Два года назад произошёл теракт в «Крокус Сити Холле»

От рук террористов погибли 146 человек. Более 500 получили ранения.

22 марта 2024 года, примерно в 20.00, четверо преступников расстреляли зрителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Позже в зале зафиксировали задымление и взрыв. Погибли 146 человек, более 500 получили ранения. 

Среди погибших были жители Тульской области. 37-летняя Ольга Сельдева из Алексина закрыла 11-летнюю дочку своим телом от пуль террористов. Девочка осталась жива, ей понадобилось долгое лечение и реабилитация.

12 марта 2026 года суд приговорил исполнителей теракта к пожизненному заключению. Их пособники получили длительные сроки лишения свободы.

По официальным данным, теракт был спланирован и организован «спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». 

Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 марта: будет солнечно и до +9 градусов

сегодня

146

1140

3

Жизнь Тулы и области
Миляев опубликовал в Дзене статью «Чуткости не научишь на тренингах»

сегодня

51

811

-7

Жизнь Тулы и области
Туляков предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники

вчера

89

1702

-1

Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбили три вражеских БПЛА

сегодня

34

948

-1

