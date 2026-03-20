В Тульской области запустили цифровой кабинет для онкопациентов

Жители могут оперативно общаться с врачом и вести дневник самочувствия.

Фото минздрава Тульской области.

В 2025 году на региональном портале «Доктор 71» открылся электронный кабинет для пациентов с онкологическими заболеваниями. Сервисом уже пользуется более 1000 жителей региона, проходящих лечение рака, рассказали в тульском минздраве. 

Кабинет даёт пациентам удобную возможность:

  • видеть расписание анализов и обследований;
  • вести дневник самочувствия, автоматически оценивающий состояние пациента зелёным, жёлтым или красным уровнем риска;
  • общаться с лечащими врачами через встроенный чат, оперативно задавая вопросы и консультируясь по состоянию здоровья;
  • изучать проверенные материалы о лечении, восстановлении и правильном образе жизни.

Врачи заблаговременно видят подробную историю болезни и динамику самочувствия пациента, что значительно увеличивает точность диагностики и эффективность консультаций.

С 2025 года близкие пациентов с инвалидностью I и II группы здоровья могут оформить заявку на портале «Доктор 71» на пропуск автомобиля на территорию лечебного учреждения.

Кроме того, работает сервис информирования родственников о состоянии пациента, находящегося в реанимации. В этом году в мессенджере МАХ заработал чат-бот «Арсенал услуг 71», который позволяет вызвать врача на дом или записаться на прием.

сегодня, в 11:06 −1
