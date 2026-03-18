Миляев: «Впервые за 10 лет мы выполнили задачу по укомплектованности врачами»

Сегодня на пресс-конференции в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о значительном достижении региона в сфере здравоохранения.

«Впервые 10 лет мы выполнили задачу по укомплектованности врачами. Да, задачу мы не решили на 100%, но те значения, которые, скажем так, были рекомендованы нам со стороны федерального министерства, мы в конечном счёте выполнили за счёт тех дополнительных мер поддержки врачей и медицинских сестёр, которые вводили у себя в регионе», — отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что особое внимание уделялось созданию благоприятных условий для медиков, чтобы удержать квалифицированные кадры в Тульской области.

«Более того, могу сказать, что из других регионов к нам тоже медики сегодня приезжают, работают», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он также пояснил, что постоянно рассказывает о том, откуда берутся деньги на реализацию разных социальных проектов.

«Любой налоговый рубль в конечном счёте превращается в создание той самой среды, в которой удобно и приятно жить», — заключил Миляев.