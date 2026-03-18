  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев: «Впервые за 10 лет мы выполнили задачу по укомплектованности врачами» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев: «Впервые за 10 лет мы выполнили задачу по укомплектованности врачами»

В регионе стараются создавать комфортные условия для работы медиков.

Миляев: «Впервые за 10 лет мы выполнили задачу по укомплектованности врачами»
Фото Юлии Александровой.

Сегодня на пресс-конференции в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о значительном достижении региона в сфере здравоохранения. 

«Впервые 10 лет мы выполнили задачу по укомплектованности врачами. Да, задачу мы не решили на 100%, но те значения, которые, скажем так, были рекомендованы нам со стороны федерального министерства, мы в конечном счёте выполнили за счёт тех дополнительных мер поддержки врачей и медицинских сестёр, которые вводили у себя в регионе», — отметил губернатор. 

Глава региона уточнил, что особое внимание уделялось созданию благоприятных условий для медиков, чтобы удержать квалифицированные кадры в Тульской области. 

«Более того, могу сказать, что из других регионов к нам тоже медики сегодня приезжают, работают», — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

Он также пояснил, что постоянно рассказывает о том, откуда берутся деньги на реализацию разных социальных проектов. 

«Любой налоговый рубль в конечном счёте превращается в создание той самой среды, в которой удобно и приятно жить», — заключил Миляев. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:05 −18
врачи медкадры Дмитрий Миляев
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.