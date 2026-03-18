Федеральный министр подтвердила звание Тульской области как третьей музейной столицы России

Об этом губернатор Дмитрий Миляев рассказал на пресс-конференции в Москве.

Отвечая на вопрос о развитии внутреннего туризма в регионе, Дмитрий Миляев рассказал, что в этой сфере Тульская область шла несколькими путями, около 8-10 лет.

Губернатор признался, что история с развитием внутреннего туризма в регионе у него вызывала сомнения. Но проведенная за несколько лет работа все же привела к тому, что туризм в Тульской области развивается и в этой сфере всё неплохо.

«Культурно-историческое наследие, которым обладает Тульская область, позволяет региону быть интересным. Людям, которые к нам приезжают, есть что посмотреть.

Мы называем Тулу третьей музейной столицей России. У нас 124 музея. Начиная с Ясной Поляны и Поленово, заканчивая музеями — федеральными, региональными, самобытными муниципальными и частными», — отметил Миляев.

«Я как-то спросил у федерального министра культуры: „Ольга Борисовна, мы точно третья музейная столица после Москвы и Санкт-Петербурга?“ — „Точно-точно“, — сказала она».

Миляев рассказал о том, что в тульские музеи вдохнули вторую жизнь. Они интересны и тулякам, и приезжим. Федеральные музеи ведут событийную политику — к определенным датам и событиям, и это органично вписывается в событийную повестку региона. «Это делает музейное дело ожившим», — заключил Миляев.

Губернатор напомнил, что в Тульской области откроются еще три федеральных музея: Бахрушинский, музей имени Рублева и Политехнический музей.

Глава региона отметил заслугу прежнего губернатора Тульской области Алексея Дюмина в этой сфере:

«Важно, что не останавливались на Туле и обновляли историческое наследие в наших муниципалитетах — Белеве, Богородицке, Алексине и многих других, где восстанавливали исторические усадьбы, учреждения культуры. И сегодня туристические маршруты включают эти места».

Также Миляев отметил, что в Тульской области богатый событийный календарь и крупные проекты — такие как «Музейное лето» и «Музейная зима», фестивали «Толстой», «Дикая Мята».

«Это не просто предполагает посещение музеев, а предусматривает дополнительные культурно-развлекательные мероприятия. То, что насыщает культурную жизнь города и региона».