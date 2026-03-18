«Почивать на лаврах нельзя»: Миляев заявил о борьбе за туриста и перезагрузке сферы туризма в Туле

Вопрос о развитии внутреннего туризма прозвучал в ходе пресс-конференции губернатора Тульской области, которая сейчас проходит в Москве.

Важным фактором в развитии туристической отрасли в регионе Дмитрий Миляев назвал благоустройство общественной среды и развитие общественных пространств:

«Тула 10 лет назад и Тула сегодня — это два разных города с точки зрения зрительного восприятия».

Он рассказал, что огромным плюсом к развитию туризма в нашем городе становятся такие благоустроенные объекты, как пешеходная улица Металлистов, Казанская набережная, которую решено в ближайшее время продлить, Музейный квартал. А развитие малого и среднего бизнеса из сферы услуг и общепита, которые в этих местах работают, также привлекают гостей.

Кроме того, в муниципалитетах региона стало появляться большое количество объектов для нестандартного отдыха, агротуризма.

«Всё это делает Тульскую область интересной. К этому мы привлекаем предпринимателей».

Важно не останавливаться на достигнутых успехах:

«Есть опасность — начать почивать на лаврах. Сейчас идет борьба не только за кадры, но и за туриста. Останавливаться нельзя. Мы взяли на себя задачу перезагрузить программу развития туризма. Нужно создавать новые продукты в сфере туризма, обновлять событийный календарь, делать такие инфраструктурные шаги, как, например, продление набережной Упы. Это необходимо не только придумать, но и реализовать. И мы будем стараться, важно реализовать».