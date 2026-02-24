Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов

Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Приказом Следственного комитета России на должность руководителя Плавского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области назначен старший лейтенант юстиции Гаджибала Назимович Абасов.

Новоиспеченный руководитель служит в органах СК с 2020 года. Зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный сотрудник, оперативно и качественно справляющийся поставленными задачами.

Ранее Гаджибала Абасов занимал должности следователя территориального отдела, следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел и заместителя руководителя следственного отдела по Привокзальному району Тулы.