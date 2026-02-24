  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов

Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Приказом Следственного комитета России на должность руководителя Плавского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области назначен старший лейтенант юстиции Гаджибала Назимович Абасов.

Новоиспеченный руководитель служит в органах СК с 2020 года. Зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный сотрудник, оперативно и качественно справляющийся поставленными задачами.

Ранее Гаджибала Абасов занимал должности следователя территориального отдела, следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел и заместителя руководителя следственного отдела по Привокзальному району Тулы.

Плавский межрайонный следственный отдел обслуживает территорию Плавского, Тепло-Огаревского и Чернского районов области. Он находится по адресу: Плавск, ул. Орлова, д. 2-а, стр. 25, телефон: 8(48752)2-30-47.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:00 −5
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской области новое назначение руководитель
Место
Тульская область Плавский район
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 47 729 5
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
Жизнь Тулы и области
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
вчера, в 21:21, 55 2516 -6
Где в Туле не будет света 25 февраля
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 25 февраля
вчера, в 22:00, 45 1520 1
Туляки из «Молодёжного землячества – 71» предложили вариант решения проблемы с городскими трамваями
Жизнь Тулы и области
Туляки из «Молодёжного землячества – 71» предложили вариант решения проблемы с городскими трамваями
вчера, в 20:30, 28 1452 -10

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Эксперты разработают дизайн-код Тульской области
Эксперты разработают дизайн-код Тульской области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.