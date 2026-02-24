Эксперты разработают дизайн-код Тульской области

Этот вопрос обсуждался на заседании штаба по развитию креативных индустрий, которое провёл первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Участники мероприятия обсудили итоги развития отрасли в минувшем году, определили цели и задачи на 2026 год. Минэкономразвития России продолжает выстраивать единую систему мер по стимулированию развития креативного бизнеса. Ключевой ориентир — увеличение доли креативных индустрий в ВВП страны до 6%, что является залогом диверсификации экономики и создания новых точек роста.

– По поручению губернатора основной целью работы нашего Штаба стало формирование условий для устойчивого роста креативного сектора и увеличение доли креативных индустрий. Приоритетная задача на год – внедрение практических мер поддержки отрасли. Работа штаба должна быть сосредоточена на создании условий, при которых креативные идеи будут эффективно трансформироваться в коммерческие продукты с высокой добавленной стоимостью, – сказал Михаил Пантелеев.

В Тульской области сформирована Региональная экспертная группа по креативным индустриям. Участники встречи обсудили предложения по развитию креативной отрасли в регионе. Среди них – создание креативного технопарка как многофункционального пространства, внедрение региональной цифровой платформы креативных индустрий с реестром участников и навигатором мер поддержки, разработка единого дизайн-кода Тульской области, формирование регионального событийного календаря.

По итогам заседания Михаил Пантелеев дал ряд поручений, среди которых — аккумулировать информацию о региональных мерах поддержки, доступных субъектам креативных индустрий и разработать дорожную карту по развитию этой сферы до 2030 года.

– Сегодня креативный сектор — один из самых быстрорастущих. Он формирует добавленную стоимость, экспорт, создает рабочие места вне сырьевой модели. Если мы системно подойдем к развитию этого направления, регион получит не только культурный эффект, но и реальные доходы в бюджет», – отметил первый заместитель главы региона.