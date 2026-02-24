  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Эксперты разработают дизайн-код Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Эксперты разработают дизайн-код Тульской области

Этот вопрос обсуждался на заседании штаба по развитию креативных индустрий, которое провёл первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев.

Эксперты разработают дизайн-код Тульской области
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Участники мероприятия обсудили итоги развития отрасли в минувшем году, определили цели и задачи на 2026 год. Минэкономразвития России продолжает выстраивать единую систему мер по стимулированию развития креативного бизнеса. Ключевой ориентир — увеличение доли креативных индустрий в ВВП страны до 6%, что является залогом диверсификации экономики и создания новых точек роста.

– По поручению губернатора основной целью работы нашего Штаба стало формирование условий для устойчивого роста креативного сектора и увеличение доли креативных индустрий. Приоритетная задача на год – внедрение практических мер поддержки отрасли. Работа штаба должна быть сосредоточена на создании условий, при которых креативные идеи будут эффективно трансформироваться в коммерческие продукты с высокой добавленной стоимостью, – сказал Михаил Пантелеев.

В Тульской области сформирована Региональная экспертная группа по креативным индустриям. Участники встречи обсудили предложения по развитию креативной отрасли в регионе. Среди них – создание креативного технопарка как многофункционального пространства, внедрение региональной цифровой платформы креативных индустрий с реестром участников и навигатором мер поддержки, разработка единого дизайн-кода Тульской области, формирование регионального событийного календаря.

По итогам заседания Михаил Пантелеев дал ряд поручений, среди которых — аккумулировать информацию о региональных мерах поддержки, доступных субъектам креативных индустрий и разработать дорожную карту по развитию этой сферы до 2030 года.

– Сегодня креативный сектор — один из самых быстрорастущих. Он формирует добавленную стоимость, экспорт, создает рабочие места вне сырьевой модели. Если мы системно подойдем к развитию этого направления, регион получит не только культурный эффект, но и реальные доходы в бюджет», – отметил первый заместитель главы региона.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской области развитие креативных индустрий
Место
Тульская область
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 47 729 5
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
Жизнь Тулы и области
Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги
вчера, в 21:21, 55 2516 -6
Где в Туле не будет света 25 февраля
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 25 февраля
вчера, в 22:00, 45 1520 1
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 31 716 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле горит квартира в четырехэтажке на улице Луначарского
В Туле горит квартира в четырехэтажке на улице Луначарского
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.