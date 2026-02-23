Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов

День обещает быть в меру морозным и снежным.

Фото Алексея Пирязева.

Температура воздуха днем будет -3 градуса, к вечеру потеплеет до -1. Будет идти снег, ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%.

Давление составит 738 мм рт. ст. Световой день 10 часов 24 минуты: с 07.30 до 17.54.