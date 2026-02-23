  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов

День обещает быть в меру морозным и снежным.

Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
Фото Алексея Пирязева.

Температура воздуха днем будет -3 градуса, к вечеру потеплеет до -1. Будет идти снег, ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. 

Давление составит 738 мм рт. ст. Световой день 10 часов 24 минуты: с 07.30 до 17.54. 

сегодня, в 07:00 +4
Туляки с улицы Фрунзе, 12: «На тротуарах — двухметровые сугробы. Снегом полностью завалили пешеходную зону»
Жизнь Тулы и области
Туляки с улицы Фрунзе, 12: «На тротуарах — двухметровые сугробы. Снегом полностью завалили пешеходную зону»
вчера, в 21:00, 77 1792 2
Где в Туле 24 февраля отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 24 февраля отключат электроэнергию
вчера, в 21:30, 47 1411 3
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
Жизнь Тулы и области
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
сегодня, в 08:57, 29 700 2
На Тулу обрушится сильный ветер и мокрый снег
Жизнь Тулы и области
На Тулу обрушится сильный ветер и мокрый снег
вчера, в 15:11, 72 5161 2

