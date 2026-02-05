Велогонщица команды «Марафон-Тула» стала чемпионкой Европы

Велогонщица команды «Марафон-Тула» Алина Лысенко стала чемпионкой Европы, одержав победу в кейрине в последний день соревнований в турецкой Конье.

В напряженном финальном заезде Лысенко смогла опередить своих главных соперниц — серебро завоевала француженка Матильда Гро, а бронза досталась немке Лие Софи Фридрих.

«Я очень рада своей победе, но меньше чем через месяц у меня Кубок мира, плюс послезавтра мне надо проехать заезды в Москве. Расслабляться пока что некогда — будем готовиться дальше. Спасибо большое всем за поддержку и за поздравления», — цитирует чемпионку пресс-служба команды «Марафон-Тула».

Напомним, что это вторая медаль Алины на чемпионате Европы. Ранее спортсменка выиграла бронзу в спринте.