В Тульской области 2 февраля завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2026 году

Экзамен пройдет в три этапа.

В Тульской области 2 февраля завершается прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2026 году
Фото Алексея Пирязева.

Рособрнадзор предупреждает всех желающих сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году: подать заявление разрешается до 2 февраля включительно.

ЕГЭ в 2026 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (8 или 9 июля).

Подать заявление на сдачу ЕГЭ можно в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по адресу: ул. Дзержинского/ ул. Советская, 15-17/73, к. 13.

С собой нужно взять: паспорт, СНИЛС, документ о среднем образовании, справку из колледжа (для обучающихся).

Все подробности можно уточнить по телефонам: 8 (4872) 30-48-35, 8 (4872) 52-45-90.

сегодня, в 11:05 +1
