Депутат Тульской облдумы Илья Степанов поздравил туляков с Днем студента

Он пожелал студентам не бояться трудностей и достигать целей.

— 25 января — день, символизирующий молодость, энергию и стремление к знаниям.

Хочу пожелать студентам не бояться трудностей, ведь именно они закаляют характер и делают нас сильнее. Пусть студенческая жизнь станет фундаментом для успешного будущего. Используйте это время по максимуму: учитесь, развивайтесь, общайтесь, участвуйте в проектах и мероприятиях. Ведь именно сейчас закладывается основа вашей будущей карьеры и личного счастья.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и достижения поставленных целей. Пусть каждый день приносит радость и вдохновение. С праздником, с Днём студента!