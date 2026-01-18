  1. Моя Слобода
В пятиэтажке на ул. Болдина туляки больше недели живут без газа

В шести квартирах на газовых трубах стоят заглушки, сроки возобновления подачи голубого топлива неизвестны.

Фото Дмитрия Дзюбина их архива Myslo.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Светлана, проживающая в четвёртом подъезде дома № 110-А по ул. Болдина. Она рассказала, что утром 10 января газовщики проверяли исправность оборудования – якобы, кто-то из жильцов при самостоятельном подключении перепутал водяной и газовый шланги, в результате в газопровод попала вода и замёрзла.

– Попасть во все квартиры сотрудники горгаза не смогли, – пожаловалась тулячка. – Мы целую неделю боролись с этой проблемой, звонили во все возможные инстанции. В итоге 16 января в части квартир всё же включили газоснабжение.

Но в шести квартирах на газовых трубах стоят заглушки – якобы, из-за того, что газовщики не смогли проверить состояние оборудования и дымовентканалов у соседей. 

УК «Жилхоз» помогать нам не спешит: заместитель директора заявил, что это «не их проблема», разговаривал высокомерно и хамовато. Мы надеемся, что огласка поможет нам добиться восстановления газоснабжения!

Фотограф:
вчера, в 21:21 0
