В Тульской области «борщевой набор» подешевел, но подорожали мясо и яйца

Фото ru.freepik.com. По информации аналитического материала Банка России.

Годовая инфляция в регионе составила 9,7% – выше, чем по стране.

На продовольственном рынке наблюдается две противоположные тенденции.

Благодаря выходу на рынок урожая текущего года, подешевели основные овощи (картофель, морковь, капуста) и яблоки.

С другой стороны, резко выросли в цене яйца — это прямое следствие решения птицефабрик переложить возросшие издержки на потребителя для сохранения рентабельности. Подорожало и мясо: повышение цен вызвано ростом затрат в цепочке ее производства.

В строительной отрасли материалы подешевели. Этому способствовали осеннее сокращение объемов частного строительства и снижение активности на рынке вторичной недвижимости.

Среди услуг наиболее значительное подорожание коснулось сферы образования, где ценовой рост в начале учебного года является регулярным явлением.

«Банк России будет поддерживать высокие ставки в экономике столько, сколько потребуется. По нашему прогнозу, годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году», — сообщила управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.