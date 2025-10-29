Друзья поверили туляку, а он забрал у них 130 млн рублей

Легкие деньги – да кто же о них не мечтает? Желание просто получить доход оказалось роковым для участников истории о мошенничестве на десятки миллионов рублей.

В Туле началось судебное разбирательство по уголовному дело в отношении 39-летнего жителя регионального центра Сергея С., обвиняемого в крупном обмане своих друзей и их знакомых.

Сергей С. начинал свой трудовой путь скромно. Сначала работал в Институте повышения квалификации, потом перешел в региональный Учебно-методический центр ГО и ЧС на должность специалиста по защите информации, а затем стал инженером-программистом. В общей сложности проработал там восемь лет. Коллеги относились к нему с уважением, многие считали его другом. Это и усыпило их бдительность.

Легенда № 1: магазин в Суворове

Одной из первых жертв Сергея стала его коллега в Институте повышения квалификации Татьяна Иванова (все имена жертв в тексте изменены. – Прим. ред.). Они были знакомы с 2013 года. Мужчина производил впечатление обеспеченного, делового и вежливого человека, рассказывал про жену и детей, создавал образ порядочного семьянина.

Впервые Сергей попросил у Татьяны в долг в 2017 году для развития его магазина косметики в Суворове. Обещал вернуть с процентами. Поскольку до этого он приносил на работу проб­ники парфюмерии и продавал по низкой цене, никто не сомневался, что у него действительно есть магазин.

Долг Сергей тогда вернул в срок и с процентами. В том же году Татьяна по его просьбе взяла кредит в 300 тысяч рублей, Сергей выплатил его полностью и отблагодарил процентами за оказанную услугу – деньги для матери-одиночки не были лишними. В мае 2019 года она взяла для него кредит в 500 тыс. рублей, а в конце года еще один. Первые несколько лет все шло хорошо, Сергей погашал кредит и платил ей проценты. Летом 2022 года он попросил в долг еще 120 тыс. рублей. Женщина не отказала.

В сентябре 2022 года деньги на очередной платеж не поступили. Сначала Сергей говорил, что находится в Москве, потом – что заболел, далее – что у его мамы выявили онкологию… Женщина верила.

Только спустя полгода поняла, что ждать нечего. Платить кредиты сама была не в состоянии и пошла на банкротство.

На очной ставке Сергей заявил, что ничего ей не должен: за все кредиты он расплатился, а 120 тыс. рублей в глаза не видел, а расписки писал под давлением и будучи больным «тяжелым недугом» – гипертензивной болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью. А про магазин это вообще выдумки – он просто перепродавал парфюмерию, а коллеги решили, что у него магазин.

Под предлогом инвестиций в вымышленный магазин в Суворове Сергей «нагрел» еще одну коллегу и ее мать. Женщины в 2020 году в несколько платежей отдали ему более 3 млн рублей.

Легенда № 2: госконтракты

Ирина Петрова работала флористом. Ее коллегой и подругой была жена Сергея. Впервые в долг они попросили у Ирины в 2018 году. Займы были некрупными и всегда возвращались за две недели. В мае 2018 года вновь попросили взаймы – уже 450 000 рублей, пояснив, что Сергею их не хватает для выполнения госконтракта на поставку компьютеров для МЧС. Обещали заплатить сверху от 3 до 5%. Ирина рассказала об этом супругу, и тот решил обсудить всё с Сергеем. Во время знаком­ства последний рассказал, что воспитывает с супругой двоих детей, работает на госслужбе в МЧС, участвует в различных тендерах, показывал ему какие-то договоры на закупку техники.

Убедил. И в конце июля 2018 года получил от Петрова наличными 450 000 рублей. Обещал вернуть через месяц, а когда пришел срок, Сергей предложил оставить деньги в обороте, а Петрову продолжить получать проценты. Вскоре попросил увеличить объем инвестиций, а потом еще… До 17 октября 2022 года Сергей получил от Петрова 28,4 млн рублей. Часть этих денег Петров занял у друзей, родственников и взял в кредит.

До мая 2022 года проценты на счет Петрова поступали ежемесячно, но потом начались задержки. Сергей сначала заявил, что это из-за боевых действий, потом – что счет заказчика заблокирован… В апреле 2024 года Петров в очередной раз позвонил Сергею, а тот ответил, что долг не вернет, – денег нет. В итоге пара человек, у которых Петров занимал, через суд обязали его вернуть долг, другие отнеслись с пониманием и ждут решения суда по уголовному делу.

На очной ставке Сергей заявил, что весь долг погасил и ничего не должен Петрову. Жаловался, что Петров сначала искал выгоду, получая проценты, а потом преследовал и угрожал. И тогда-то он якобы решился попросить о помощи брата Андрея, наврав ему про бизнес по установке систем видеонаблюдения, которого на самом деле не было. Андрей начал занимать под проценты у знакомых и все деньги передавать ему. У следствия на этот счет другое мнение, и уголовное дело в отношении Андрея выделили в отдельное производство.

С легкой руки супруги Сергея в число «инвесторов» вошли еще две семейные пары, с которыми подружились в детском саду, куда ходили их дети. Одни отдали Сергею около 2 млн рублей, другие – порядка 1,1 млн рублей. Точно так же Сергей потом заявит, что долг погашен.

В легенду о том, что Сергей занимает руководящую должность в МЧС, поверили многие. Для пущей убедительности он даже нанимал водителя и брал в аренду машину – это, вероятно, производило впечатление на «инвесторов» и помогало убеждать в правдивости его слов.

Благодаря таким манипуляциям у одного из знакомых он выманил почти 51 млн рублей.

Тренер тренера, или Как построить финансовую пирамиду

Брат Сергея работал тренером. Пользовался уважением у клиентов спортзалов и коллег. Несколько лет назад он даже завоевал звание чемпиона мира по пауэрлифтингу.

Через пару лет в его карьере случился новый «виток». Он стал предлагать своим клиентам и коллегам войти в чисто «инвесторов» брата и получать с этого проценты. Предложение показалось выгодным, и желающие нашлись быстро. Один постепенно отдал почти 14 млн рублей. Другой клиент одолжил 4,5 млн рублей, третий – 1,1 млн рублей, четвертый – 6,3 млн рублей.

Один из пострадавших впоследствии вспоминал, что видел у Андрея литературу о том, как построить финансовую пирамиду, и Уголовный кодекс РФ, даже спросил, зачем ему они. Но поверил, что тот читает для общего развития. На очных ставках Андрей будет заявлять, что во всем виноват его брат, набравший долгов.

Операции с чужими деньгами шли параллельно в течение 2018-2022 годов. На данный момент в списке потерпевших 20 человек, а общий ущерб составляет порядка 130 млн рублей. На некоторых очных ставках Сергей С. заявил, что деньги следующих заемщиков направлял на погашение долгов перед предыдущими. Якобы не сразу понял невыгодность для себя условий, на которых он брал долги, но поделать с этим ничего не мог. Комбинация не сработала, независимо от того, являются правдой его слова или нет.

На данный момент 39-летний Сергей С. обвиняется в совершении крупного мошенничества, в том числе группой лиц, и сменил статус на подсудимого. Его дело передано в суд для рассмотрения по существу.