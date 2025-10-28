  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы останутся без электричества 29 октября

Какие дома Тулы останутся без электричества 29 октября

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Обесточены будут следующие дома:

  • ул. Щепкина, 2-50 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-41 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 37-57 (нечётн.), 28-а,
  • ул. Ивана Франко, 1-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.), 2-а, 4, 4-б, 6-а, 6-б, 12-а,
  • ул. Газовая, 35-47 (нечётн.) 40, 42, 44,
  • пр-д Айвазовского 6а, 6б, 12-а, 14,
  • ул. Коксовая, 38-48 (чётн.), 33, 35
  • пр-д Верещагина, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Ермоловой 1-13 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. Верещагина 2-22 (нечётн.), 1-21 (чётн.), 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,
  • ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 8-а,
  • пер. Репина, 18-32 (чётн.),
  • ул. Луначарского, д. 65,
  • ул. Пирогова, д. 31-51 (нечётн.), 48-68 (чётн.), 
  • ул. Глеб Успенского, д. 20,
  • ул. Гоголевская д. 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
  • ул. Жуковского, д. 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1,
  • пр-т Ленина, д. 49,
  • ул. Л. Толстого, д. 74-106 (чётн.),
  • ул. Тургеневская, д. 69,
  • пос. Ново-Октябрьский: ул. Болотникова, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Глеба Успенского, 1-21 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 13-а,
  • ул. Степана Разина, 2-32 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • ул. Пролетарская, 5.

 

