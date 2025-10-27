  1. Моя Слобода
В Туле экс-сотрудницу службы судебных приставов осудили за взяточничество и превышение полномочий
Фото Артёма Жильцова.

В Туле экс-сотрудницу службы судебных приставов осудили за взяточничество и превышение полномочий

Женщина за вознаграждение позволила должнику выехать за пределы России и сняла ограничения с его имущества.

Доказательства, собранные следователем Зареченского райотдела тульского СУ СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице службы судебных приставов, обвиняемой в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, заместитель начальника отделения ФССП России сняла с должника ограничение на выезд за пределы страны и позволила ему распоряжаться ранее арестованным имуществом. За это чиновница получила 25 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года с лишением права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.

Фотограф:
сегодня, в 09:00
Событие
судприговор судауголовное делоСУ СК России по Тульской областивзяткапревышение полномочий
Место
ТулаЗаречье
