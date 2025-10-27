Тулякам рассказали, куда бесплатно сдать старые покрышки

В Туле заработал бесплатный пункт приема использованных шин. Чтобы позаботиться об окружающей среде и грамотно утилизировать отработанные покрышки, вы можете сдать их по адресу: Новомедвенский проезд, 15.
Режим работы пункта: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 15.00.
Посмотреть другие адреса можно по ссылке.
За нарушение правил утилизации покрышек предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 1 до 2 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;
- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.