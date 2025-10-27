Тулякам рассказали, куда бесплатно сдать старые покрышки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле заработал бесплатный пункт приема использованных шин. Чтобы позаботиться об окружающей среде и грамотно утилизировать отработанные покрышки, вы можете сдать их по адресу: Новомедвенский проезд, 15.

Режим работы пункта: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 15.00.

Посмотреть другие адреса можно по ссылке.

За нарушение правил утилизации покрышек предусмотрены штрафы: