С начала года Роспотребнадзор конфисковал более 6,5 тысячи пачек нелегальной табачной продукции

Фото из архива Myslo.

С начала года сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области пресекли незаконную продажу 6,5 тысячи пачек сигарет, жидкостей для электронных средств доставки никотина, табака для кальяна, табака для нагревания.

В отношении виновных возбуждено 182 дела об административном правонарушении, по рассмотренным делам наложены административные штрафы на общую сумму в размере 2,1 миллиона рублей, при этом по решениям суда конфисковано 1,5 тысячи единиц продукции.

Кроме того, суд удовлетворил 44 иска Роспотребнадзора, направленные на запрет продажи табака рядом со школами и блокировку онлайн-продаж табачной и никотинсодержащей продукции.