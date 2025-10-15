Протухшие товары: продавцы на Ozon пожаловались на новое правило возврата

Товары, от которых отказались без претензии к качеству, теперь хранят на складах маркетплейса до перепродажи.

Новые правила возврата товаров коснутся и покупателей

С 15 октября продавцы могут сами рассматривать возврат. Так, селлеры вправе в течение 24 часов одобрить возврат или оставить товар у покупателя, вернув себе его стоимость. Это изменение стало самым обсуждаемым в Сети. Некоторые пользователи утверждают, что не хотят испытывать такие сложности в шопинге и лучше купят все необходимое офлайн.



С 16 октября вводятся изменения в части возврата для продавцов: больше не нужно ждать 30 дней, чтобы забрать FBS- товары со склада;

товары при необходимости товар можно сразу отправить на утилизацию;

товары можно будет упаковать в коробки. Услуга платная.

Невыкупленные товары в заложниках склада Ozon

Новые условия возврата неоплаченных заказов для продавцов на платформе Ozon вступили в силу 1 октября 2025 года. Товары, которые были отменены или возвращены покупателем без претензий к качеству, автоматически будут отправляться на склады маркетплейса для повторной продажи.

Ozon не отправляет на перепродажу товары с браком и повреждениями, а также товары-исключения, такие как:

опасные грузы, шины и живые растения;

товары, изготовленные на заказ;

ювелирные изделия;

лекарства.

Ozon сообщил РИА Новости, что изменения призваны помочь предпринимателям сократить расходы на транспортировку и сэкономить на тарифах на продажу.



Только вот беда — предприниматели недовольны таким вынужденным условием возврата. Отказаться от этого варианта нельзя, можно только платно вывезти свой товар со склада Ozon.

Покупателям приходит протухший и битый товар

Мы пообщались с тульскими предпринимателями и узнали, как нововведение влияет на их бизнес.



Илья Суковатый, основатель цеха по обжарке кофе ВЁRNIN, рассказал, что не может оценить для себя выгоду нового правила Ozon, так как товар попросту протухнет, не дождавшись покупки:

Илья Суковатый — Мы продаем свой кофе на маркетплейсах, но хранится он у нас по всем правилам. В розницу мы отдаем свежеобжаренную партию. Упаковываем сами, потому что для продажи это важно: нельзя допускать, чтобы товары приезжали покупателям помятые, в пыли. Все заказы собираем вручную и сами отвозим. А если товар вернется на склад Ozon после отказа, а потом его снова закажут… Неизвестно, сколько кофе пролежит на этом складе и в каких условиях. Конечно, кофе — это не мясо, но свои заморочки по его хранению есть. Вероятнее всего, покупатель получит в пункте выдачи протухший кофе и в ярости напишет нам злобный комментарий. А мы то ни при чем.

Владелица тульского салона красоты ROYAL Мария Тарасова продает на маркетплейсах косметику своего собственного производства. Она рассказала, что, узнав о новом правиле хранения, сначала обрадовалась — будет суперудобно. Но спустя две недели девушка неприятно удивилась:

Мария Тарасова — Клиенты жалуются и оставляют отзывы, что косметика приходит в непотребном виде: мятые коробки, открытые и испачканные упаковки, какой-то косметикой будто успели воспользоваться. Я в шоке — это ужас! Если бы представители маркетплейса позаботились о том, чтобы качественно упаковать товар после возврата, было бы совсем другое дело!

Дмитрий Игнатьев, владелец сервиса по ремонту телефонов «Технолаб», напротив, считает удобным то, что возвращенные товары снова идут в оборот:

Дмитрий Игнатьев — Так как мой товар не портится и не теряет свой внешний вид в результате хранения, для меня новое правило более чем комфортно. Сам возврат, конечно, невыгоден, но то, что Ozon добавляет товар в новый заказ без участия продавца, — супер!

Основатель мастерской «Хойм Вуд» Иван Тетерин считает, что в России нужно в принципе менять законодательство по возврату товаров, купленных на маркетплейсах:

Иван Тетерин — Давать 14 дней на возврат для маркетплейсов — это сумасшествие полное! Представьте: я куплю шуруповёрт, буду активно им пользоваться 13 дней, а потом аккуратно упакую и верну, заказав новый. Ну это же ненормально!