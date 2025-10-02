Ремонт проспекта Ленина завершат до 1 ноября

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Перекрытие главной городской улицы больше не планируется.

Ремонт дорожного покрытия проспекта Ленина выполнен на 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Завершены работы на участке пр. Ленина от дома № 84-а до ул. Жаворонкова. Здесь уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, установили бордюрный камень.

Продолжаются работы на участке от ул. Жаворонкова до ул. Л. Толстого. В районе ул. Жаворонкова выполняется фрезерование покрытия на съездах с пр. Ленина, от ул. Жаворонкова до ул. Первомайской — ремонт бордюрного камня.

В администрации Тулы уточнили, что в настоящее время перекрытие проспекта не проводится и не запланировано.

Ремонт участка от дома № 84-а до Пушкинского проезда завершится до 1 ноября при благоприятных погодных условиях.