Ремонт проспекта Ленина завершат до 1 ноября

Ремонт дорожного покрытия проспекта Ленина выполнен на 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Завершены работы на участке пр. Ленина от дома № 84-а до ул. Жаворонкова. Здесь уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, установили бордюрный камень.
Продолжаются работы на участке от ул. Жаворонкова до ул. Л. Толстого. В районе ул. Жаворонкова выполняется фрезерование покрытия на съездах с пр. Ленина, от ул. Жаворонкова до ул. Первомайской — ремонт бордюрного камня.
В администрации Тулы уточнили, что в настоящее время перекрытие проспекта не проводится и не запланировано.
Ремонт участка от дома № 84-а до Пушкинского проезда завершится до 1 ноября при благоприятных погодных условиях.