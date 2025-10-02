  1. Моя Слобода
Ремонт проспекта Ленина завершат до 1 ноября
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ремонт проспекта Ленина завершат до 1 ноября

Перекрытие главной городской улицы больше не планируется.

Ремонт дорожного покрытия проспекта Ленина выполнен на 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. 

Завершены работы на участке пр. Ленина от дома № 84-а до ул. Жаворонкова. Здесь уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, установили бордюрный камень. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpeg

Продолжаются работы на участке от ул. Жаворонкова до ул. Л. Толстого. В районе ул. Жаворонкова выполняется фрезерование покрытия на съездах с пр. Ленина, от ул. Жаворонкова до ул. Первомайской — ремонт бордюрного камня.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (2).jpeg

В администрации Тулы уточнили, что в настоящее время перекрытие проспекта не проводится и не запланировано. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpeg

Ремонт участка от дома № 84-а до Пушкинского проезда завершится до 1 ноября при благоприятных погодных условиях.

сегодня, в 13:45
