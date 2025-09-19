В Веневе появится зона отдыха у пруда с бесплатными занятиями по сап-серфингу

Фото: https://vk.com/nko71.

Планируется, что она откроется уже следующим летом.

В Веневе стартовала активная фаза работ по обустройству новой городской территории для отдыха. Как сообщает пресс-центр НКО Тульской области, сейчас ведется расчистка берега пруда «Песчанник».

Уборкой береговой зоны, озеленением своими силами и различными экологическими акциями инициативные жители города занимаются уже больше пяти лет. В прошлом году проект автономной некоммерческой организации «К-33» «Песчанник — чистый пруд в сердце города» победил в региональном конкурсе грантов Тульской области. Это позволит провести серьезные работы по благоустройству пруда, организовать аттестованный пляж и сделать территорию новой точкой притяжения для горожан.

Кроме того, проект включает большой блок экологических мероприятий для молодежи: образовательную экопрограмму, акции по уборке и благоустройству берегов, конкурсы и общественное признание.

На расчищенной прибрежной территории планируется установить скамейки и урны, высадить деревья.

Следующим летом обустроенная зона отдыха станет площадкой для проведения бесплатных занятий для молодежи по сап-серфингу.

Проект реализуется при поддержке правительства Тульской области.