Щекинские приставы вернули деньги бабушке, поверившей подростку-аферисту

Фото Алексея Пирязева

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, пенсионерка стала участницей распространённой схемы: 17-летний парень убедил её, что родственница устроила ДТП и для решения вопроса нужна крупная сумма денег.

Поверив обманщику, женщина отдала ему все сбережения. Суд признал парня виновным в мошенничестве и обязал возместить причиненный ущерб. Судебными приставами было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Добровольно расставаться с деньгами должник не пожелал, поэтому пришлось арестовать его банковский счёт. В результате пенсионерка получила свои деньги в полном объёме.