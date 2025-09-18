  1. Моя Слобода
Щекинские приставы вернули деньги бабушке, поверившей подростку-аферисту
Фото Алексея Пирязева

Щекинские приставы вернули деньги бабушке, поверившей подростку-аферисту

Сумма ущерба, причинённого преступлением, составила 220 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, пенсионерка стала участницей распространённой схемы: 17-летний парень убедил её, что родственница устроила ДТП и для решения вопроса нужна крупная сумма денег.

Поверив обманщику, женщина отдала ему все сбережения. Суд признал парня виновным в мошенничестве и обязал возместить причиненный ущерб. Судебными приставами было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Добровольно расставаться с деньгами должник не пожелал, поэтому пришлось арестовать его банковский счёт. В результате пенсионерка получила свои деньги в полном объёме.

Фотограф:
18 сентября, в 19:40 +3
