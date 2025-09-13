Дмитрий Миляев о ремонте сквера им. Л.Н. Толстого: «Люди довольны качеством –это самое главное»

Зона отдыха стала победителем рейтингового голосования программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году — именно туляки выбрали её, указав на необходимость обновления.

Проект благоустройства Толстовского сквера предусматривал демонтаж

устаревшего и неподходящего для территории спортивного и игрового оборудования. Был выполнен ремонт фонтана с подсветкой, уложена плитка, смонтировано новое освещение, размещены малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование. Также проведена реставрация памятника Л. Н. Толстому и установлена новая архитектурно-художественная подсветка.

13 сентября, в День города, губернатор Дмитрий Миляев и глава администрации Тулы Илья Беспалов посетил сквер. Илья Беспалов рассказал, что проект благоустройства связывает посетителей с писателем через детали, отсылающие к его жизни и произведениям. Так, здесь установлены качели и навесы в усадебной стилистике с использованием узнаваемого декора и цветов из Ясной Поляны, размещена «березовая скамейка» из стеклопластика.

В навигации спортивной площадки приведены факты о гимнастических тренировках Льва Николаевича, а игровая площадка отсылает к мотивам его детских рассказов.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что каждый проект реализуется для жителей, и очень важно, чтобы благоустроенные пространства сохранялись на долгие годы. Он поручил Илье Беспалову взять на личный контроль обеспечение должной эксплуатации сквера, а также вопросы, которые задали жители близлежащих домов — запрет на выгул собак, передвижение самокатов и организацию проезда транспорта.

Дальнейшее благоустройство территории будет продолжаться — планируется создание единой зоны отдыха, объединяющей квартал «Ликерка», сквер им. Л. Н. Толстого, площадь Искусств и Центральный парк им. П. П. Белоусова.

В целом по программе «Формирование комфортной городской среды», реализуемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Туле в этом году планируется благоустроить 29 дворовых территорий и 15 общественных пространств, а в всего в регионе — 113 детских площадок, скверов и парков. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. Так, в завершающей стадии работы в «ЦЕНТРпарке» в Болохово, «Звездный» в Новомосковске и «Точка притяжения» в Советске.

— Я пообщался с людьми и убедился, что они довольны работой, которая была в проделана в сквере им. Л. Н. Толстого. А это самое главное, — поделился с журналистами своими впечатлениями губернатор. — Город преображается, аналогичная работа ведется и в муниципалитетах. В этом году более миллиарда рублей направлено на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественных пространств и придомовых территорий. В следующем году примерно такая же сумма будет направлена на продолжение работы в рамках программы.

В 2026 году планируется благоустроить не менее 100 общественных пространств и реализовать три проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: «Связь поколений» в Суворове, «Калейдоскоп» в Ясногорске и «Горсад» в Белеве.